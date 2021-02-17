محافظ الفيوم يُكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية (صور)

محافظ الفيوم يُكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية (صور)
الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:34 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات حفل تكريم أسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة، ومصابي العمليات الحربية، الذي نظمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.
جاء ذلك بحضور اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، والدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والعقيد أمجد بهي الدين مدير مكتب جمعية المحاربين القدماء بالفيوم.
بدأ الحفل بتلاوة أيات من القرأن الكريم، ثم عرض فيلم تسجيلي بعنوان " ظل الشهيد " من إخراج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، يوضح معارك حرب الاستنزاف، وتدمير السفن الاسرائيلية، وأبطال حرب أكتوبر.
وفى كلمته أشار محافظ الفيوم، "أننا اليوم نحتفل بذكري يوم الشهيد والمحارب القديم وهو يوم عزيز علينا جميعًا، نحتفل فيه بتكريم أسر شهدائنا الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة، ومصابي العمليات الحربية من أبناء المحافظة، الذين قدموا كل غالٍ ونفيس من أجل أمن مصر واستقرارها"، موضحًا أن الاحتفال يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويُجسد أسمي معاني التضحية والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء تخليدًا لذكراهم.
وأوضح المحافظ، أن رجال قواتنا المسلحة على مر التاريخ يضربن أروع الأمثلة فى التضحية والوفاء، ولقد ظهر ذلك جليًا خلال السنوات الماضية التى تعرضت فيها مصر لمخاطر كثيرة، مشيرًا أن قيمة ما قدمه الشهيد أكبر من أي جهدٍ وعمل، ولمكانته فقد كرمه الله سبحانه وتعالى وجعل له منزلاتًا عظيمة، لافتًا الى مكانة مصر وحضراتها بين الدول، وأن نمو الدولة وتطويرها نابع من وعي شعبها، وقوة جيشها.
وقدم محافظ الفيوم تحية تقدير وإعزاز لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، الذين قدم أبناءهم أرواحهم الذكية من أجل رفعة الوطن والدفاع عن أراضيه، مؤكدًا أن تكريم هؤلاء الأبطال يُعد تكريمًا معنويًا لا يضاهي ما قدموه من أجل مصرنا الحبيبة، مشيرًا أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم اللازم وتلبية جميع احتياجات أسر الشهداء.
وفى الختام قام محافظ الفيوم ومدير جمعية المحاربين القدماء، بتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية ومنحهم المساعدات.
جاء ذلك بحضور اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، والدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والعقيد أمجد بهي الدين مدير مكتب جمعية المحاربين القدماء بالفيوم.
بدأ الحفل بتلاوة أيات من القرأن الكريم، ثم عرض فيلم تسجيلي بعنوان " ظل الشهيد " من إخراج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، يوضح معارك حرب الاستنزاف، وتدمير السفن الاسرائيلية، وأبطال حرب أكتوبر.
وفى كلمته أشار محافظ الفيوم، "أننا اليوم نحتفل بذكري يوم الشهيد والمحارب القديم وهو يوم عزيز علينا جميعًا، نحتفل فيه بتكريم أسر شهدائنا الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة، ومصابي العمليات الحربية من أبناء المحافظة، الذين قدموا كل غالٍ ونفيس من أجل أمن مصر واستقرارها"، موضحًا أن الاحتفال يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويُجسد أسمي معاني التضحية والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء تخليدًا لذكراهم.
وأوضح المحافظ، أن رجال قواتنا المسلحة على مر التاريخ يضربن أروع الأمثلة فى التضحية والوفاء، ولقد ظهر ذلك جليًا خلال السنوات الماضية التى تعرضت فيها مصر لمخاطر كثيرة، مشيرًا أن قيمة ما قدمه الشهيد أكبر من أي جهدٍ وعمل، ولمكانته فقد كرمه الله سبحانه وتعالى وجعل له منزلاتًا عظيمة، لافتًا الى مكانة مصر وحضراتها بين الدول، وأن نمو الدولة وتطويرها نابع من وعي شعبها، وقوة جيشها.
وقدم محافظ الفيوم تحية تقدير وإعزاز لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، الذين قدم أبناءهم أرواحهم الذكية من أجل رفعة الوطن والدفاع عن أراضيه، مؤكدًا أن تكريم هؤلاء الأبطال يُعد تكريمًا معنويًا لا يضاهي ما قدموه من أجل مصرنا الحبيبة، مشيرًا أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم اللازم وتلبية جميع احتياجات أسر الشهداء.
وفى الختام قام محافظ الفيوم ومدير جمعية المحاربين القدماء، بتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية ومنحهم المساعدات.