محافظ الفيوم يُكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية (صور)

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات حفل تكريم أسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة، ومصابي العمليات الحربية، الذي نظمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.جاء ذلك بحضور اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، والدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والعقيد أمجد بهي الدين مدير مكتب جمعية المحاربين القدماء بالفيوم.بدأ الحفل بتلاوة أيات من القرأن الكريم، ثم عرض فيلم تسجيلي بعنوان " ظل الشهيد " من إخراج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، يوضح معارك حرب الاستنزاف، وتدمير السفن الاسرائيلية، وأبطال حرب أكتوبر.وفى كلمته أشار محافظ الفيوم، "أننا اليوم نحتفل بذكري يوم الشهيد والمحارب القديم وهو يوم عزيز علينا جميعًا، نحتفل فيه بتكريم أسر شهدائنا الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة، ومصابي العمليات الحربية من أبناء المحافظة، الذين قدموا كل غالٍ ونفيس من أجل أمن مصر واستقرارها"، موضحًا أن الاحتفال يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويُجسد أسمي معاني التضحية والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء تخليدًا لذكراهم.وأوضح المحافظ، أن رجال قواتنا المسلحة على مر التاريخ يضربن أروع الأمثلة فى التضحية والوفاء، ولقد ظهر ذلك جليًا خلال السنوات الماضية التى تعرضت فيها مصر لمخاطر كثيرة، مشيرًا أن قيمة ما قدمه الشهيد أكبر من أي جهدٍ وعمل، ولمكانته فقد كرمه الله سبحانه وتعالى وجعل له منزلاتًا عظيمة، لافتًا الى مكانة مصر وحضراتها بين الدول، وأن نمو الدولة وتطويرها نابع من وعي شعبها، وقوة جيشها.وقدم محافظ الفيوم تحية تقدير وإعزاز لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، الذين قدم أبناءهم أرواحهم الذكية من أجل رفعة الوطن والدفاع عن أراضيه، مؤكدًا أن تكريم هؤلاء الأبطال يُعد تكريمًا معنويًا لا يضاهي ما قدموه من أجل مصرنا الحبيبة، مشيرًا أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم اللازم وتلبية جميع احتياجات أسر الشهداء.وفى الختام قام محافظ الفيوم ومدير جمعية المحاربين القدماء، بتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية ومنحهم المساعدات.