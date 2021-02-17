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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة تطلق الاحتفالات بمئوية ثروت عكاشة من الأوبرا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:33 م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
جمال عاشور
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تطلق الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فعاليات الاحتفال بمئوية الدكتور ثروت عكاشة أحد أبرز رموز الثقافة المصرية ووزيرها الأسبق، والتى تتواصل طوال العام الجارى وتبدا بحفل لاوركسترا القاهرة السيمفونى فى الثامنة مساء السبت 20 فبراير على المسرح الكبير، وبحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ونجلا الراحل محمود ونورا وشقيقه الدكتور أحمد عكاشة.

يستهل الحفل بفيلم تسجيلى يستعرض إنجازات الدكتور ثروت عكاشة وجهوده فى تأسيس الكثير من الهيئات الثقافية ودوره فى إنقاذ الآثار المصرية، يليه كلمة للدكتور أحمد عكاشة، ثم تلقى وزيرة الثقافة كلمتها وتكرم اسم الراحل بعدها يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة كورال اكابيلا نخبة من أعمال الموسيقار العالمى فاجنر التى كان يعشقها ثروت عكاشة منها مقدمة تريستان وإيزوالدا، افتتاحية الهولندي الطائر، بروليود أساتذة نورمبرغ، بروليود لوهينجرين ومقدمة من أوبرا تانهاوزر إلى جانب افتتاحية احتفالية لقائد الحفل المايسترو أحمد الصعيدي.

يشار إلى أن احتفالات الثقافة بمئوية الدكتور تستمر طوال 2021 وتشمل مؤتمرًا بعنوان "ثروت عكاشة.. فارس الثقافة المصرية" بالمجلس الأعلى للثقافة في أبريل، مؤتمرًا بالمركز القومي للترجمة في أكتوبر لمناقشة ما ترجمه الراحل من أعمال، مجموعة من الندوات المتنوعة التي تتناول سيرة الدكتور ثروت عكاشة من أهمها ثروت عكاشة بين الثقافة والسياسة - دور ثروت عكاشة في إنقاذ معبد أبو سمبل - مؤسسات وزارة الثقافة التي انشاها ثروت عكاشة وغيرها وتعقد في المجلس الأعلى للثقافة ومختلف قصور الثقافة بالمحافظات، احتفالية خاصة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، إطلاق جائزة ثروت عكاشة لترجمة الفنون السمعية والبصرية من اللغة العربية وإليها، تنظيم معرضًا مشتركًا بين قطاع الفنون التشكيلية والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في اوائل شهر إبريل يتناول مجال الفن التشكيلي في فترة ثروت عكاشة ويصاحبه عرض لمجموعة من المستنسخات لوثائق هامة في تلك الفترة، إصدار الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية والهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة الكثير من المطبوعات عن الراحل، احتفالية كبرى في أكاديمية الفنون لجيل كبار العازفين والفنانين الذين عاصروا فترة الدكتور ثروت عكاشة، احتفالية كبرى في معبد أبو سمبل خلال شهر سبتمبر بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات، كما يقوم صندوق التنمية الثقافية بتقديم فيلم وثائقي للفنان حسين بيكار يدور حول توثيق خطوات نقل معبد أبو سمبل في شهر أبريل واحتفالية كبرى ينظمها قطاع الإنتاج الثقافى تقام فى مسرح البالون.

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