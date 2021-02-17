أخطاء الإرهابية الأفدح.. شهادات هيكل عن الإخوان

يوافق اليوم ذكرى رحيل الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، حيث توفي في 17 فبراير عام 2016 عن عمر 93 عاما، بعد صراع كبير مع المرض.وتعددت أحاديث هيكل عن جماعة الإخوان وترصد "الدستور" أبرزها.وصف الراحل محمد حسنين هيكل، حال الجماعة الإرهابية فى أحد لقاءته التلفزيونية قائلا: "إن أخطاء الجماعة بعد خروجهم من الحكم أفدح ألف مرة من أخطاء وجودهم فى الحكم"، مؤكدا أنهم أثبتوا عدم معرفتهم بمعنى السياسة، مضيفا أن تيار الإسلام السياسى أثبت أنه لا يملك أي رؤية مستقبلية.- الجماعة الإرهابية التى كثيرا ما راهنت على الولايات المتحدة الأمريكية وخسرت الرهان، خاضت معركة وجود فى مصر مؤخرا ولكنها خسرتها أيضا ولم يجلس أنصارها ويبدأون فى مراجعة أنفسهم وتحديد الأسباب التى دفعت إلى إخفاقهم بعد عام واحد فقط لهم فى السلطة".- الجماعة تحدثت عما حدث فى 30 يونيو 2013 على أنه انقلاب عسكرى وتجاهلوا الحراك الذى حدث، رافضا أن يكون ما شهدته مصر انقلابا عسكريا لأن الأخير معناه أن الجيش يستحوذ على السلطة وهذا لم يحدث.