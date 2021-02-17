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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أخطاء الإرهابية الأفدح.. شهادات هيكل عن الإخوان

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:33 م
الصحفي محمد حسنين
الصحفي محمد حسنين هيكل
ريم محمود
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يوافق اليوم ذكرى رحيل الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، حيث توفي في 17 فبراير عام 2016 عن عمر 93 عاما، بعد صراع كبير مع المرض.

وتعددت أحاديث هيكل عن جماعة الإخوان وترصد "الدستور" أبرزها.

وصف الراحل محمد حسنين هيكل، حال الجماعة الإرهابية فى أحد لقاءته التلفزيونية قائلا: "إن أخطاء الجماعة بعد خروجهم من الحكم أفدح ألف مرة من أخطاء وجودهم فى الحكم"، مؤكدا أنهم أثبتوا عدم معرفتهم بمعنى السياسة، مضيفا أن تيار الإسلام السياسى أثبت أنه لا يملك أي رؤية مستقبلية.

- الجماعة الإرهابية التى كثيرا ما راهنت على الولايات المتحدة الأمريكية وخسرت الرهان، خاضت معركة وجود فى مصر مؤخرا ولكنها خسرتها أيضا ولم يجلس أنصارها ويبدأون فى مراجعة أنفسهم وتحديد الأسباب التى دفعت إلى إخفاقهم بعد عام واحد فقط لهم فى السلطة".

- الجماعة تحدثت عما حدث فى 30 يونيو 2013 على أنه انقلاب عسكرى وتجاهلوا الحراك الذى حدث، رافضا أن يكون ما شهدته مصر انقلابا عسكريا لأن الأخير معناه أن الجيش يستحوذ على السلطة وهذا لم يحدث.

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