«مصيرنا واحد» تخاطب النقابات الطبية لإعلان موقفها من مشروع قانون «البياضي»

خاطبت حملة "مصيرنا واحد"، رؤساء النقابات العامة للأطباء البشريين، أطباء الأسنان والتمريض وأعضاء مجالسهن، لإعلان موقفها من مشروع القانون المقدم من عضو مجلس النواب فريدي البياضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، والخاص الخاص بتكريم شهداء ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، لضم شهداء ومصابي القطاع الصحي إلى المخاطبين بهذا القانون، حسب ما ذكر عضو مجلس النواب في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون والمنشورة على صفحته الرسمية بالفيسبوك.وذكرت "مصيرنا واحد"، في خطابتها الموجهة لنقابات المهن الطبية، أنها تقدمت بمذكرة في يناير الماضي بعدة مطالب لحقوق شهداء ومصابي الفريق الطبي، رفعتها مذيلة بمئات التوقيعات من طوائف وفئات المجتمع المختلفة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وبعض أعضاءه، واشتملت تلك المطالب على مخاطبة شهداء ومصابي الفريق الطبي بقانون 16 لسنة 2018، ونوهت إلى أن هذا المطلب تلاقى مع مشروع القانون الذي تقدمه به عضو مجلس النواب.وطالبت "حملة مصيرنا واحد" أعضاء مجالس نقابات الأطباء البشريين والأسنان والتمريض بالإطلاع على مشروع القانون المقدم من النائب فريدي البياضي، وإعلان موقفها منه بدعمه بكافة الطرق من إعلان تأييده ومخاطبة مجلس النواب لإقراره، واستطلاعها رأي المجتمع بتدشين حملة توقيعات عامة لتأييد إقرار هذا القانون، وذلك إيمانًا من الحملة بتوافق مشروع القانون المقدم مع حقوق أعضاء النقابات التي تسعى لها مجالسها."مصيرنا واحد" هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية والمشاركة في وضع حلول لها، وسبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل "المسئولية الطبية"و"الاعتداء على المستشفيات" و"التوعية بالأمراض النادرة".