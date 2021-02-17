«الأستاذ والشاهد».. حكايات هيكل مع الملك و7 رؤساء

"هيكل والملك فاروق"



"هيكل ومحمد نجيب"



"هيكل وعبد الناصر"



"هيكل والسادات"



"هيكل ومبارك"



" هيكل والنهاية"



"الحقيقة غالية، ذلك لأنه لا شيئ في معترك الحياة يتحول إلى حقيقة ثابتة إلا بعد التجربة. وعندما تقع التجربة فإن ثمنها يكون دُفِع بالكامل" من أشهر كلمات الأستاذ الراحل محمد حسنين هيكل الذي تصادف اليوم ذكرى وفاته، حيث عاصر ملك و٧ رؤساء في حياته.كانت العلاقة بين الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل والملك فاروق عادية، فهو أحد الصحفيين المتتبعين لما يجري على الساحة السياسية.وكانت لـ«هيكل» شهادة مطولة تقع في 35 صفحة كشف فيها عن أسرار الملك الخاصة، بل إنه كتب فقرة مطولة تحت عنوان: «دموع ملك في حالة قلق»، ونقل من مذكرات حسين سري باشا أن الملك فاروق بكى وتأثر خلال مناقشة حامية بينهما.لم تكن علاقة هيكل بمحمد نجيب جيدة من البداية، بسبب ما ردده هيكل سنة 1953 حول كون نجيب لا يصلح للاستمرار في رئاسة مصر، لعدم تطابق صفات الترشح عليه، خاصة فيما يتعلق بجنسية الأم التي قال هيكل إنها كانت سودانية.فى كتاب عبدالناصر والعالم، زاد "الأستاذ" من هجومه على نجيب بأن اتهمه بالعمالة لأمريكا، من خلال واقعة تلقيه مبلغ 3 ملايين دولار، كاعتماد أمريكي، لبناء برج لاسلكي للاتصالات العالمية.دفع ذلك نجيب لمقاضاة هيكل أمام محكمة جنايات الجيزة، فى نوفمبر من عام 1972، إلا أن هيكل استطاع أن يصل إلى صيغة تصالح مع نجيب، مقابل نشر هيكل بيان تكذيب فى صحف "ديلي تلجراف" والأهرام والنهار اللبنانية، ورحل نجيب عن الحياة قبل أن تصفو العلاقة بينه وبين الأستاذ هيكل.عندما قامت ثورة 1952 وجاء "عبدالناصر" إلى الحكم، كان "هيكل" أحد الوجوه الصحفية المعروفة، باعتباره أحد مراسلي حرب 1948، حينها رفض هيكل عرضًا من جمال عبدالناصر، لرئاسة تحرير صحيفة "الجمهورية"، وتمثل سبب رفضه في إيمانه بأن الثورة لا تحتاج جرائد تعبر عنها، فكل صحافة مصر تفعل هذا الشيء.وعلى رغم ذلك بدأت الصداقة بين "عبدالناصر" والأستاذ هيكل، واستطاع في سنوات قليلة أن يكون الصحفي المقرب من عبدالناصر، وفي خلال تلك الفترة تولى رئاسة تحرير "الأهرام" عام 1957، وبقي فيها 17 عامًا حتى 1974.وعلاقة الصداقة بين هيكل وعبدالناصر نقلته من خانة الصحفي الذي يبحث عن المعلومات، إلى خانة المشاركة في صنع القرار.تم تعيينه وزيرًا للإعلام في العام 1970، ثم أضيفت إليه وزارة الخارجية لفترة أسبوعين في غياب وزيرها الأصلي محمود رياض."كان السادات هائلًا في هذه الساعة الحاسمة من التاريخ بأكثر مما يستطيع أن يتصور أحد.. كانت قراراته مزيجًا مدهشًا من الهدوء والحسم.. هذه المرحلة هي التي ستجعل من أنور السادات - بإذن الله- قائدًا تاريخيًا لشعبه وأمته، لأن القيادة التاريخية مرتبة أعلى بكثير من الرئاسة مهما كان وصفها"، كانت هذه إحدى كلمات هيكل عن السادات بعد توليه رئاسة الجمهورية بعد وفاة عبدالناصر في سبتمبر 1970.جمعته علاقة طيبة به وكان من المؤيدين له، فكتب هيكل ثلاثة مقالات حملت عنوان "السادات وثورة التصحيح" أشاد خلالها "الأستاذ" بالرئيس.وظلت علاقة هيكل بالسادات جيدة حتى حرب أكتوبر، وبعدها أعلن هيكل رفضه لطريقة تعامل السادات مع انتصار حرب أكتوبر سياسيًا.رأى هيكل أنه أعطى للولايات المتحدة دورًا أكبر مما تستحقه، لينتهى الأمر بينهما إلى حد الخلاف، وأبعده السادات عن جريدة الأهرام، كما أنه سجن ضمن اعتقالات طالت كثيرين من المعارضين في سبتمبر 1981.كان مبارك يقدر هيكل ويعرف بعلاقة "الأستاذ" بالرؤساء السابقين، وتأثيره عليهم، لذلك دعاه إلى قصر الرئاسة بعد الإفراج عنه، بعد اغتيال السادات، ليمتد الحوار بينهما إلى 6 ساعات متواصلة، وفقا لما أورده هيكل فى كتاب "مبارك من المنصة إلى الميدان، وفتح مبارك لهيكل قناة اتصال مفتوحة بينهم لكن الاخير لم يستغلها قط.وفي عام ٢٠٠٢ كانت المحاضرة التى ألقاها هيكل فى الجامعة الأمريكية، بمثابة رصاصة في قلب نظام مبارك، بعدما قال إن "السلطة شاخت فى مواقعها، وهناك مخطط واضح لتوريث الحكم، ومهما كانت الصورة حلوة، فلابد أن نقول كفاية".. فى إشارة إلى ضرورة رحيل مبارك عن الحكم".لم يكن هيكل يثق في حكم الإخوان ورفض الدستور ووقف بجانب ثورة ٣٠ يونيو، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال في إحدى البرامج"أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحمل نوايا طيبة وأماني تُثير الاحترام والتقدير"، وتمنى أن تلتف دوائر صنع القرار حول السيسي، حتى وفاته في مثل هذا اليوم.