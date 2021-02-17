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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية الغريب ضمن «حياة كريمة»

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:32 م
مشروع الصرف الصحي
مشروع الصرف الصحي
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقرية الغريب بمركز ساحل سليم بتكلفة إجمالية 45 مليون جنيه للوقوف على معدلات التنفيذ ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يأتي هذا في إطار جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.

رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندس محمد النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس صابر عبدالرؤوف المدير التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وبدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع الصرف الصحي بقرية الغريب والذي يجري تنفيذه لخدمة القرية وتوابعها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتابع أعمال تنفيذ الشبكات بالشوارع وتجهيز موقع إنشاء محطة الرفع والمعالجة واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن لمعدلات التنفيذ بالمشروع الذي يبلغ تكلفته 45 مليون جنيه ويخدم حوالي 10 آلاف نسمة ويجرى تنفيذه في مدة 12 شهرًا ويتكون من شبكة انحدار بإجمالي 7 كم بأقطار تتراوح من 200 مم إلى 600 مم ومحطة رفع وخط طرد بطول 3.75 كم قطر 350 مم.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء محطة الرفع بالمشروع وتابع إنشاء الخطوط والشبكات بشوارع القرية واستمع إلى شرح من مسئولي الشركة المنفذة لأهم الأعمال التي تمت ومعدلات التنفيذ مشددًا على مراعاة الاشتراطات الفنية ومعايير الجودة في التنفيذ كما التقى المحافظ بعض أهالي قرية الغريب للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم بخصوص تطوير القرية والنهوض بالخدمات والمرافق بها والتوسع في إنشاء مشروعات البنية الأساسية لتوفير حياة كريمة لهم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال محافظ أسيوط إن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على توفير كافة السبل وتذليل كافة العقبات لتنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة فضلًا عن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة التي تستهدف 90 قرية على مستوى المحافظة بتمويل يصل إلى 2.3 مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذة القرى وفقًا لرؤية مصر 2030 مشددًا على الانتهاء من المشروعات التي تهدف إلى رفع مستوى حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال القيام بتنفيذ الأعمال.

جدير بالذكر أن مبادرة "حياة كريمة" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وبخاصة في القرى الأكثر احتياجًا لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم وذلك في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضارى ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.

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