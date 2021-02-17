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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس متهمين بـ«خلية الأمل» 45 يوما

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:31 م
حبس
حبس
حسام محفوظ
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قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس هشام فؤاد، وحسام مؤنس 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 930 لسنة 2019 أمن دولة.

ونسبت النيابة للمتهمين في القضية اتهامات بالانضمام والمشاركة وتمويل جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

كان قطاع الأمن الوطني رصد مخططًا عدائيًا أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة فى الخارج، بالتنسيق مع قيادات موالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلى القوى السياسية المدنية، تحت مسمى "خطة الأمل" بغرض توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة، لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها، تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

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