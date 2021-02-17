تجديد حبس متهمين بـ«خلية الأمل» 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس هشام فؤاد، وحسام مؤنس 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 930 لسنة 2019 أمن دولة.ونسبت النيابة للمتهمين في القضية اتهامات بالانضمام والمشاركة وتمويل جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.كان قطاع الأمن الوطني رصد مخططًا عدائيًا أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة فى الخارج، بالتنسيق مع قيادات موالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلى القوى السياسية المدنية، تحت مسمى "خطة الأمل" بغرض توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة، لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها، تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.