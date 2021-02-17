البيت الأبيض: أول مكالمات بايدن في الشرق الأوسط مع "نتنياهو"

أعلن البيت الأبيض مساء أمس الثلاثاء، أن أول اتصال للرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعيم في الشرق الأوسط سيكون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي خلال مؤتمر صحفي: "أول مكالمة للرئيس بايدن مع قادة دول المنطقة ستكون مع نتنياهو وستكون قريبا".كما أفادت تقارير أن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة جلعاد إردان أشار أمس الثلاثاء إلى احتمال عدم تواصل بلاده مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول استراتيجية التعامل مع برنامج إيران النووي، وحث على تشديد العقوبات على طهران وتوجيه "إنذار عسكري يعتد به" لها.وقال إردان لراديو الجيش الإسرائيلي: "لن نتمكن من المشاركة في مثل هذه العملية إذا عادت الإدارة الجديدة إلى ذلك الاتفاق"، مضيفًا: "نعتقد أنه إذا عادت الولايات المتحدة لنفس الاتفاق الذي انسحبت منه بالفعل، فستفقد كل سطوتها".وكانت الإدارة الأمريكية الجديدة قد عزمت الرجوع إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إذا عاد الإيرانيون للوفاء بالتزاماتهم. وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات على طهران. وقالت واشنطن أيضا إنها تريد التشاور مع حلفائها في الشرق الأوسط بشأن مثل هذه التحركات.