رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

البيت الأبيض: أول مكالمات بايدن في الشرق الأوسط مع "نتنياهو"

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:34 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة شريف
طباعة
أعلن البيت الأبيض مساء أمس الثلاثاء، أن أول اتصال للرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعيم في الشرق الأوسط سيكون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي خلال مؤتمر صحفي: "أول مكالمة للرئيس بايدن مع قادة دول المنطقة ستكون مع نتنياهو وستكون قريبا".

كما أفادت تقارير أن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة جلعاد إردان أشار أمس الثلاثاء إلى احتمال عدم تواصل بلاده مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول استراتيجية التعامل مع برنامج إيران النووي، وحث على تشديد العقوبات على طهران وتوجيه "إنذار عسكري يعتد به" لها.

وقال إردان لراديو الجيش الإسرائيلي: "لن نتمكن من المشاركة في مثل هذه العملية إذا عادت الإدارة الجديدة إلى ذلك الاتفاق"، مضيفًا: "نعتقد أنه إذا عادت الولايات المتحدة لنفس الاتفاق الذي انسحبت منه بالفعل، فستفقد كل سطوتها".

وكانت الإدارة الأمريكية الجديدة قد عزمت الرجوع إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إذا عاد الإيرانيون للوفاء بالتزاماتهم. وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات على طهران. وقالت واشنطن أيضا إنها تريد التشاور مع حلفائها في الشرق الأوسط بشأن مثل هذه التحركات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خريطة صناعية و«حياة كريمة».. تفاصيل اجتماع الـ3 ساعات بين «مدبولي» ورؤساء لجان النواب

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

الصحة: بدء تطعيم الفرق الطبية في 320 مستشفى بلقاح كورونا السبت

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات النظافة

image description

نفوق بقرة وسقوط سطح بسبب الطقس السيئ فى دمياط

image description

حطم واجهات عدة سيارات.. انهيار سطح خشبي بسبب الرياح بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى ساحل سليم المركزي

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم إعانات كورونا

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

زلزالان يضربان إقليم بابوا فى إندونيسيا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
المزيد

الثقافة

هشام الخشن كاتب الأسبوع في «المصرية اللبنانية»

إقامة ثاني فعاليات منتدى الثقافة والإبداع الأسبوع المقبل

وزيرة الثقافة تطلق الاحتفالات بمئوية ثروت عكاشة من الأوبرا

«السيميائية في روايات محمد جبريل».. دكتوراة بجامعة الأزهر