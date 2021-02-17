زلزال بقوة 4.2 رختر يضرب «تونجلى» التركية

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على قياس ريختر مدينة بولمور داخل مقاطعة تونجلي التركية.وأفاد مرصد قانديلي، بأن الزلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، وقع في مدينة بولمور داخل مقاطعة تونجلي التركية، وعلى عمق 5 كيلومترات من الأرض شعر به السكان من مقاطعات مجاورة أخرى، خاصة إلازيغ وأرزينجان.يذكر أن تركيا شهدت خلال الفترة الماضية مأساة مع وقوع العديد من الزلازل العنيفة، أشهرها زلزال مدينة إزمير، الذي تبعته مئات الهزات الارتدادية، ما أسفر عن سقوط عشرات المباني، فضلًا عن عشرات المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لموقع تركيا الآن.