الأقصر الأزهرية تستكمل إجراء المقابلات لوظائف القيادات الإشرافية

تستكمل منطقة الأقصر الأزهرية اليوم الأربعاء، المقابلات الشخصية لشغل الوظائف الإشرافية التي تم الإعلان عنها وهي (مدير إدارة - موجه شرعي - شيخ معهد) وذلك برئاسة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة والدكتور بشير عبدالله مستشار العلوم الشرعية بقطاع المعاهد الأزهرية واللجنة المشكلة من وكيلي المنطقة للعلوم الشرعية والمواد الثقافية ومديري المراحل التعليمية والشئون القانونية والتنسيق.وأجريت الاختبارات الإلكترونية في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والمقابلات الشخصية لاختيار أفضل الكوادر ؛ حيث ركزت المقابلات على السمات الشخصية والفكرية والقدرات الذاتية وذلك للقيام بالمهام المنوط بها للمتقدمين ؛ وتم توثيق وتسجيل وتصوير المقابلات لإعداد (سي دي) لتسليمه إلى رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.