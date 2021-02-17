ضعف المياه عن مدينة الأقصر لاستكمال الإصلاحات في الخط الرئيسي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عن تخفيض ضغوط المياه بمدينة الأقصر والمناطق التابعة لها من الساعة 10 مساء اليوم الأربعاء 17 فبراير وحتى الساعة 6 صباح الخميس 18 فبراير، وذلك لاستكمال أعمال الإصلاح للعطل الطارئ بالخط الرئيسى للمياه بشارع خالد بن الوليد، بوسط مدينة الأقصر.وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الحكومية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125- 0952282406 -0952284116- 01147999752 في حالة الطوارئ.