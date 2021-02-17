إحالة عامل رخام إلى المفتي لقتله شرطيا أمام مسجد عمرو بن العاص

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة عامل رخام إلى فضيلة مفتي الجمهورية للبت في قرار إعدامه، بتهمة قتل احد رجال الشرطة امام مسجد عمرو بن العاص في مصر القديمة.صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين أيمن فرحان سيد معوض، إيمان السيد أحمد مليجي، وأمانة سر خالد عبد المنعمكشف أمر الإحالة قيام المتهم "م. م"، عامل رخام بقتل المجني عليه محمد سعيد عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم وصمم علي تحقيق النية على قتل أيا من رجال الشرطة وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض سكين، وراح يبحث عن ضحية من عناصر القوات الشرطية حتي ابصر المجني عليه، فأشهر في مواجهته سلاحه الأبيض مبادرا إياه بطعنة، استقرت في عنقه قاصدا من ذلك قتله فأحدث ما به من إصابات والتي أودت بحياتهوأوضح أمر الإحالة، شروع المتهم في سرقة السلاح الناري والذخائر الخاصين بعهدة، المجني عليه إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها.