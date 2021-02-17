إزالة 100 باكية بمساكن أطلس ونقل أصحابها إلى شارع الخمسين بالبساتين

قام اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين، ويرافقه إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات وشرطة المرافق بالحي، وقسم شرطة البساتين، بهدم وإزالة عدد (١٠٠) باكية غرب السكة الحديد أمام مساكن أطلس بعد تسليم أصحابها باكيات بديلة بشارع الخمسين بجوار الورش، وذلك لاستكمال نزلة الطريق الدائري.وواصل اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، باستكمال بتسليم الباكيات التي تم تجهيزها بشارع الخمسين بجوار الورش لنقل أصحاب باكيات مساكن أطلس، وذلك لعمل نزلة من الطريق الدائري.تأتي الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بسرعة الانتهاء من إزالة باكيات غرب السكة الحديدة وسرعة تجهيز باكيات شارع الخمسين لنقلهم بها وتوسعة الطريق الدائري.