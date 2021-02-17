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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 100 باكية بمساكن أطلس ونقل أصحابها إلى شارع الخمسين بالبساتين

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:26 م
حملة إزالة 100 باكية
حملة إزالة 100 باكية بمساكن أطلس
مصطفى عبدالله
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قام اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين، ويرافقه إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات وشرطة المرافق بالحي، وقسم شرطة البساتين، بهدم وإزالة عدد (١٠٠) باكية غرب السكة الحديد أمام مساكن أطلس بعد تسليم أصحابها باكيات بديلة بشارع الخمسين بجوار الورش، وذلك لاستكمال نزلة الطريق الدائري.

وواصل اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، باستكمال بتسليم الباكيات التي تم تجهيزها بشارع الخمسين بجوار الورش لنقل أصحاب باكيات مساكن أطلس، وذلك لعمل نزلة من الطريق الدائري.

تأتي الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بسرعة الانتهاء من إزالة باكيات غرب السكة الحديدة وسرعة تجهيز باكيات شارع الخمسين لنقلهم بها وتوسعة الطريق الدائري.

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