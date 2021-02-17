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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البيطريين» تخاطب «قوى عاملة النواب» لتثبيت المؤقتين بالصناديق الخاصة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:25 م
مجلس النواب
مجلس النواب
عبدالناصرمحمد - فاتن خديوي
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خاطب الدكتور خالد سليم، نقيب أطباء بيطريين مصر، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لطلب تثبيت الأطباء البيطريين المؤقتين العاملين بالصناديق الخاصة على مستوي الجمهورية والعاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في المديريات والوحدات البيطرية والمجازر والتفتيش على اللحوم وإدارة الخدمات والإرشاد، لانتظام حملات التحصين الدورية ضد الأمراض الوبائية، لوجود درجات شاغرة لخلوها من عدد كبير من الأطباء البيطريين المحالين للمعاش أو الوفاة على الموازنة العامة للدولة.

وأوضح نقيب البيطريين، أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أكد على أنه سيتم تثبيت المتعاقدين مع الجهاز الإداري للدولة حتى 30-6-2016، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فور إقرارها، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية نصت على تعيين العمالة المؤقتة المتعاقد معها قبل أول مایو عام 2012 على بند الأجور الثابتة، وكذلك نظمت اللائحة أوضاع العمالة المؤقتة في مايو سنة 2012 حتى 30-6-2016، ونصت علي نقلهم الي بند أجور موسميين بعد دراسة الجهازووزارة المالية وبشرط أن يتقدم العامل بطلب كتابي للنقل كما يتم نقل من مضي عليهم ثلاث سنوات في بند " أجور موسميين" إلى بند الأجور الثابتة.

وأشار إلى أن حاجة العمل تستوجب وجودهم وتثبيتهم وشغلهم للدرجات الشاغرة للعجز الشديد في كافة الجهات التنفيذية للطب البيطرى، وذلك من أجل أمن وأمان وسلامة الغذاء للمواطن المصري والثروة الحيوانية في مصر.

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