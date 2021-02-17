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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم: تحصين 52 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:45 م
تحصين المواشي
تحصين المواشي
الفيوم - زينب علاء
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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تحصين 52 ألف رأس ماشية، ضمن الحملة القومية الأولى لعام 2021 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك منذ انطلاق الحملة في السادس من فبراير الجارى وحتى الآن.

أوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة القومية الأولى تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية من (جاموس – أبقار – أغنام – ماعز)، لافتًا أن الحملات تجوب كافة مراكز وقري وعزب المحافظة، لتصل إلى المواطنين والمربين في أماكنهم للتحصين.

وأضاف: أن لجان الإرشاد البيطري تقوم بتوعية المواطنين ودعوتهم للإقبال على لجان التحصين المنتشرة في القرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظة، لتحقق الحملة أهدافها المرجوة، بما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض، لزياده إنتاجها.

وتناشد محافظة الفيوم جميع المربين أصحاب الثروة الحيوانية، بالتجاوب مع حملات تحصين الماشية، مؤكدةً أن الوحدات البيطرية على مستوى المحافظة مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات والمعدات التي تحتاجها اللجان البيطرية، ومنها مهام الأمان الحيوي، مع ضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة.
تحصين
تحصين

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