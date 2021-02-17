حي حلوان يوقف أعمال بناء مخالف بالعزبة البحرية

وجه الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان الاجهزة المعنية بالتنسيق مع الصرف الصحي لمعالجة تسريب مياه جوفية وتصريفها علي خط الصرف لمنع تسريب المياه للشارع واعاقة الحركة المرورية بشارع عمر بن عبد العزيز أمام مستعمرة الدمياطة.ونجح حي حلوان فى إيقاف أعمال مباني مخالفة بدون ترخيص عبارة عن بناء الدور الثامن بالعقار رقم ١١ شارع رقم ٦ تقاطع شارع رقم ١٦ بمنطقة العزبة البحرية، وتمت مصادرة مواد البناء وايداعها بمخزن الحي، جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.تأتي الأعمال في ظل تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.