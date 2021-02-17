رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تكشف استعداداتها لموسم زراعة القطن

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:21 م
زراعة القطن
زراعة القطن
عبدالناصرمحمد
طباعة
قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إن الوزارة تبدأ استعداداتها للموسم الجديد من خلال تجميع أقطان الإكثار اللازمة لإنتاج التقاوي المنتقاة طبقًا للقانون رقم 4 لسنة 2015 للأصناف التجارية المنزرعة، وهي جيزة 86 وجيزة 94 وجيزة 95، والصنف الجديد جيزة 97 من طبقة الأقطان الطويلة، وهذه الأصناف تتميز بالإنتاجية المرتفعة والأصناف جيزة 92 وجيزة 96 من طبقة الأقطان فائقة الطول.

وأضاف مسعد، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه قد تم حليج أقطان الإكثار وتجهيز البذرة للزراعة عن طريق الغربلة والتعبئة، وسيتم إصدار القرار الوزاري الخاص بتحديد مناطق زراعة الأصناف (الخريطة الصنفيه) طبقًا لاحتياجات الصناعة المحلية وقطاع التصدير، وكذلك القرار الوزاري الخاص بتحديد مناطق زراعة الإكثار لإنتاج التقاوي النقية للموسم التالي.

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

أمطار ورياح محملة بالرمال.. «تنبؤات الطيران» عن الطقس: يجب الحيطة

تردد قناة مكسبي على النايل سات.. شاهد الآن أهم المباريات

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات النظافة

image description

نفوق بقرة وسقوط سطح بسبب الطقس السيئ فى دمياط

image description

حطم واجهات عدة سيارات.. انهيار سطح خشبي بسبب الرياح بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى ساحل سليم المركزي

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم إعانات كورونا

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

زلزالان يضربان إقليم بابوا فى إندونيسيا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
المزيد

الثقافة

هشام الخشن كاتب الأسبوع في «المصرية اللبنانية»

إقامة ثاني فعاليات منتدى الثقافة والإبداع الأسبوع المقبل

وزيرة الثقافة تطلق الاحتفالات بمئوية ثروت عكاشة من الأوبرا

«السيميائية في روايات محمد جبريل».. دكتوراة بجامعة الأزهر