«الزراعة» تكشف استعداداتها لموسم زراعة القطن

قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إن الوزارة تبدأ استعداداتها للموسم الجديد من خلال تجميع أقطان الإكثار اللازمة لإنتاج التقاوي المنتقاة طبقًا للقانون رقم 4 لسنة 2015 للأصناف التجارية المنزرعة، وهي جيزة 86 وجيزة 94 وجيزة 95، والصنف الجديد جيزة 97 من طبقة الأقطان الطويلة، وهذه الأصناف تتميز بالإنتاجية المرتفعة والأصناف جيزة 92 وجيزة 96 من طبقة الأقطان فائقة الطول.وأضاف مسعد، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه قد تم حليج أقطان الإكثار وتجهيز البذرة للزراعة عن طريق الغربلة والتعبئة، وسيتم إصدار القرار الوزاري الخاص بتحديد مناطق زراعة الأصناف (الخريطة الصنفيه) طبقًا لاحتياجات الصناعة المحلية وقطاع التصدير، وكذلك القرار الوزاري الخاص بتحديد مناطق زراعة الإكثار لإنتاج التقاوي النقية للموسم التالي.