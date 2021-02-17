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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«قريشى» يدعو رجال الأعمال المصريين للاستثمار في باكستان

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:33 م
شاه محمود قريشي
شاه محمود قريشي
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أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، أن العلاقات الأخوية بين باكستان ومصر، يمكن أن تتطور بشكل أكبر من خلال زيادة الشراكة التجارية والاقتصادية الثنائية بين البلدين، مشددًا لمجتمع الأعمال المصري على أن الحكومة الباكستانية ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لمساعدتهم إذا اختاروا الاستثمار في باكستان.

ودعا قريشي - خلال اجتماع مع وفد من مجتمع الأعمال المصري بالقاهرة- رجال الأعمال المصريين إلى الاستثمار في باكستان، من خلال تسليط الضوء على الحوافز التي تقدمها الحكومة الباكستانية للمستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات بما في ذلك الإسكان والطاقة والصحة.

وقال- في تصريحات نقلتها صحيفة «دون» الباكستانية اليوم الأربعاء- إن تحسن ترتيب باكستان بين الدول التي تقدم تسهيلات لممارسة الأعمال، إنما يعكس ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في السياسات التي تطبقها الحكومة الحالية.

وحسب الصحيفة أعرب مجتمع الأعمال المصري عن اهتمامه بالاستثمار في باكستان.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الباكستاني يقوم بزيارة رسمية إلى مصر تستغرق يومين، تلبية لدعوة من وزير الخارجية سامح شكرى.

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