«شكري» يستقبل وزير خارجية باكستان بقصر التحرير (صور)

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، قبل قليل، شاه محمود قريشي وزير خارجية باكستان، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية بقصر التحرير.ومن المقرر أن يعقد الوزيران جلسة مباحثات ثنائية، تتطرق لدعم وتعزيز مجالات التعاون بين البلدين، فضلًا عن بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما من المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا في أعقاب مباحثاتمها.