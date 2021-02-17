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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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دراسة: النساء الأقل إحساسًا بالألم عند اختبارهن من قبل الأطباء الرجال

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:43 م
جريدة الدستور
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ذكرت دراسة بحثية جديدة أن النساء يكن أقل إحساسا بالألم عند تعرضهن لاختبار صحي من قبل الأطباء الرجال، حيث توصل فريق من الباحثين الأستراليين إلى أن عددا من النساء أبلغن عن شعورهن بألم أقل عن اختبارهن من قبل الأطباء الرجال بالمقارنة مع الطبيبات.

وأرجعت الدراسة عدم إبلاغ النساء عن شعورهن بالألم عند الاختبار من قبل الأطباء الرجال، إلى احتمال إلقاء "تحيزات الجنس" بظلالها أحيانا على هذه المواقف، حيث يشير أحد التفسيرات العلمية إلى أن عددا متزايدا من النساء لا يرغبن في إظهار ضعفهن أمام الجنس الآخر، وبالتالي يعارضن الأعراف الأنثوية التقليدية.

في حين تشير تفسيرات أخرى، وفقا للدراسة إلى أنه عندما يتم الكشف على النساء من قبل طبيبة فإنها قد لا تتعاطف معها بنفس القدر الذي يتعامل به الطبيب، أو ربما لعدم تفهم الطبيبة بالقدر الكافي لأبعاد هذا الألم.

ولفتت الدراسة إلى أن الصورة النمطية التقليدية بين الجنسين تشير إلى أن الذكور لا يبلغون عن الألم لإظهار مدى قوتهم، في حين تميل الإناث إلى الإفراط في الإبلاغ عن الألم، للحصول على الاهتمام أو الحماية.

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