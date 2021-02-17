النمسا تحصل على 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا «جونسون»

أعلن ردولف أنشوبير وزير الصحة النمساوي أن بلاده سوف تحصل على 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا الأمريكي الجديد " جونسون أند جونسون " فور اعتماده من الوكالة الأوروبية للدواء والمرجح في منتصف مارس المقبل.وقال أنشوبير - في تصريحات اليوم الأربعاء- إن شركة الأدوية الأمريكية " جونسون أند جونسون " تقدمت بطلب للحصول على الموافقة على توزيع لقاح كورونا الخاص بها في الاتحاد الأوروبي، وأن الاتحاد سوف يحصل على 200 مليون جرعة بشكل عاجل.ولفت الوزير إلى أن وكالة الأدوية الأوروبية - ومقرها أمستردام - تلقت بالفعل طلبًا رسميا للحصول على "موافقة طارئة" من الفرع الأوروبي لشركة "جونسون آند جونسون".وكانت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين قد أشادت بخطوة الشركة المصنعة، مشيرة إلى أن مفوضية الاتحاد الأوروبي ستمنح الموافقة بمجرد أن انتهاء وكالة الدواء الأوروبية من عملية التقييم العلمي وتأكيد فاعلية اللقاح.يشار إلى أن لقاح " جونسون أند جونسون " سوف يكون لقاح كورونا الرابع المعتمد بشكل طارىء أوروبيا بعد " فايزر " و" مودرنا " و" أسترازينكا "، وسوف يساهم في عملية التطعيم التي تواجه عجزا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.يذكر أن لقاح " جونسون أند جونسون " يتميز بأن التطعيم به يتم على جرعة واحدة وليس على جرعتين كما في اللقاحات الأخرى.