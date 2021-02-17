موليير.. مؤسس «الكوميديا الراقية» (بروفايل)

"الحياة تراجيديا لمن يشعر.. وكوميديا لمن يفكر".. هكذا كان يرى الكاتب المسرحي الراحل جُون بابتيست بوكلان والملقب بـ"موليير"، الذي يحل اليوم ذكرى وفاته الـ348، إذ وافته المنية في 17 فبراير 1673، بعدما أصيب بمرض السل الرئوي، عن عمر ناهز الـ51 عاما، ودفن في بير لاشيس بالعاصمة باريس.وعلى الرغم من الصعوبات التي قابلها موليير منذ صغره وتعرضه للإفلاس والحبس، إلا أنه استطاع أن يصبح أحد أهم أساتذة الهزليات في تاريخ الفن المسرحي الأوروبي، وبلغت أعماله أكثر من 30 مسرحية، تميزت جميعها بالبراعة في تصوير الشخصيات، وبالأخص في تكوين المواقف والقدرة على الإضحاك، وأشهرها "مدرسة الأزواج" 1661، "مدرسة الزوجات" 1662، "طرطوف" 1664، "طبيب رغم أنفه" 1666، "البخيل" 1668، "عدو البشر" 1670، "النساء المتعلمات" 1672، و"المريض بالوهم" (1673م)، و"امفيتيريون" الذي اقتبسها من مسرحية الشاعر اللاتيني بلاوتس.بعد إكمال تعليمه بدراسة الفلسفة؛ كانت متابعة المسارح ومشاهدة ما يعرض فيها من روايات ومسرحيات تشغل بال موليير، وكان يتردد كثيرا على المسرح، وازداد إعجابه بالممثلين والممثلات، خاصة في أدوار الكوميديا، وكان حينها يعمل في تجارة المفروشات، إلا أنه تركها ووقع عقدا مع فرقة مسرحية كوميدية تدعى "بيجارت" التي أطلق عليها فيما بعد "المسرح الشهير"، وحققت نجاحا كبيرا، لكنها لم تحقق أرباحا، وتعرضت للإفلاس ودخل السجن بسبب الديون التي تراكمت عليه، فقد كان المسؤول الأول عن الفرقة، ودفع والده ديونه ليتم الإفراج عنه.وبعد خروجه من السجن، اضطر لمغادرة باريس بصحبة فرقته، وانضموا لفرقة أخرى كان يقودها شارل دو فرسن، وتنقلت يوميا من مكان إلى آخر، وبعد دمج الفرقتين كفرقة واحدة مثلت تراجيديا وكوميديا ومسرحيات للكاتب كورنيل، وكانت الكوميديات عبارة عن تمثليات قصيرة، وعادة ما تتضمن كلاما فظا كان يعجب جمهور الأرياف الذي لم تنل إعجابه التراجيديا، واكتشف موليير أن التراجيديا لا تناسبه بعكس الكوميديا التي يتقبلها منه الجمهور، وأنه خلق للكوميديا وليس للتراجيديا.كان لموليير تأثير كبير في تطوير المسرح في أوروبا والعالم، واقتُبست مسرحيات له من أَوَاخِر القرن التاسع عشر، وقال عنه الكاتب ألفريد فرج: "لقد صاغ موليير فن الكوميديا صياغة كاملة، وتأثر بصيغته الكتاب والممثلون من بعده في كل أنحاء العالم، فكان أول كاتب يقدم شخصيات من المجتمع الواقعي، ويسخر من أوجاع أخلاقها وسلوكها ويضعها في مواقف يعرفها المشاهد، ويتعرف من خلالها على أمراض المجتمع في فترة التحول من النظام الارستقراطي الإقطاعي المستقر إلى النظام التجاري المدني الناشئ، وبزوغ طبقات اجتماعية جديدة".