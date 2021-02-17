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محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النرويج تتخلى عن مشروع قانون لفرض حظر تجوال للتصدي لجائحة كورونا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:15 م
كورونا
كورونا
وكالات
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تخلت الحكومة النرويجية عن خطط للسعي من أجل الحصول على موافقة برلمانية على مشروع قانون من شأنه أن يعطي الصلاحيات لإدخال حظر تجوال في إطار جهود للقضاء على جائحة فيروس كورونا.

وقالت وزيرة العدل مونيكا مايلاند اليوم الأربعاء: "هذه آداة ليست لدينا ولا نحتاجها أيضا، ذلك هو الوضع القائم ونأمل أن يستمر، هذا هو السبب فى أننا لا نقدم أي مشروع قانون".

أعلنت الحكومة الخطط في أوائل يناير عندما أرسلت المسودة للمراجعة.

وقالت مايلاند في بيان إن أكثر من 1400 رد وصلوا بما في ذلك أكثر من 1200 من المواطنين، مضيفة أن الاستجابات والتعليقات روجعت.

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