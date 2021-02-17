حبس عاطلين متهمين بحيازة 3 طرب حشيش وبندقية آلية

أمرت نيابة الوايلي بحبس عاطلين لحيازتهما 3 طرب حشيش وبندقية آلية قبل ترويجها على عملائهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن ضباط مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطلين بحوزتهم 3 طربة لمخدر الحشيش، بندقية آلية، 2 خزينة سلاح، كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، مبالغ مالية، 3 هواتف محمولة فى كمين أعد خصيصًا لضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الوايلى.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.