رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الجارحي يطالب وزير التموين بعدم التقيد بسن في مشروع «جمعيتي»

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:42 م
النائب محمد الجارحي
النائب محمد الجارحي
أشرف لاشين
طباعة
طالب النائب محمد الجارحي، عضو لجنة الصناعات الصغيرة بمجلس النواب، الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ببذل مزيد من الجهود لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يساهم في توفير فرص عمل للمواطنين خاصة من ليس لديهم فرصة عمل في القطاع الحكومي أو الخاص أو غير مؤمن عليهم، مشيدًا بتجربة مشروع وحدات ومنافذ السلع المتنقلة ومشروع "جمعيتي".

واستغرب الجارحي من اشتراط حد أقصى لسن الراغبين فى فتح منفذ لمشروع "جمعيتي"، والذي يوزع السلعة التموينية لأصحاب البطاقات وسلع نقاط الخبز والمنتجات الغذائية، مطالبًا وزير التموين بفكر جديد وأن يتم تعديل الحد الأقصى لسن المتقدمين لمشروع جمعيتي.

جدير بالذكر أن مشروع "جمعيتى" يستهدف خلق فرص عمل للمواطنين، شريطة عدم عملهم فى القطاع الخاص أو فى الجهاز الإدارى للدولة وغير مؤمن عليهم، وأن يكون لدى الشخص الراغب فى فتح منفذ ضمن المشروع محل تجارى تمليك مرخص أو إيجار ولا تقل مساحته عن 30 مترًا، وأن يتراوح عمره ما بين 21 و45 عامًا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب لمناقشة رؤية وخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومناقشة بيان وزير التموين والتجارة الداخلية الذى ألقاه أمام المجلس، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.

واستمعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، إلى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بشأن رؤية وخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

موضوعات متعلقة

غدًا.. رئيس مجلس إدارة «الدستور» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عضو مجلس «الصحفيين» حماد الرمحي وزوجته بسمة إبراهيم منصور عبدالسلام

التحريات: عمرو أديب اصطدم بـ سيارة نقل وكان بمفرده

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

أمطار ورياح محملة بالرمال.. «تنبؤات الطيران» عن الطقس: يجب الحيطة

الصور

image description

نفوق بقرة وسقوط سطح بسبب الطقس السيئ فى دمياط

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

أمطار ورياح محملة بالرمال.. «تنبؤات الطيران» عن الطقس: يجب الحيطة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم إعانات كورونا

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

زلزالان يضربان إقليم بابوا فى إندونيسيا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تطلق الاحتفالات بمئوية ثروت عكاشة من الأوبرا

«السيميائية في روايات محمد جبريل».. دكتوراة بجامعة الأزهر

«قصة صورة».. نجيب محفوظ يشاهد التليفزيون مبتسمًا

صدور العدد 16 من الإصدار السادس لمجلة المسرح