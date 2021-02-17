الجارحي يطالب وزير التموين بعدم التقيد بسن في مشروع «جمعيتي»

طالب النائب محمد الجارحي، عضو لجنة الصناعات الصغيرة بمجلس النواب، الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ببذل مزيد من الجهود لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يساهم في توفير فرص عمل للمواطنين خاصة من ليس لديهم فرصة عمل في القطاع الحكومي أو الخاص أو غير مؤمن عليهم، مشيدًا بتجربة مشروع وحدات ومنافذ السلع المتنقلة ومشروع "جمعيتي".واستغرب الجارحي من اشتراط حد أقصى لسن الراغبين فى فتح منفذ لمشروع "جمعيتي"، والذي يوزع السلعة التموينية لأصحاب البطاقات وسلع نقاط الخبز والمنتجات الغذائية، مطالبًا وزير التموين بفكر جديد وأن يتم تعديل الحد الأقصى لسن المتقدمين لمشروع جمعيتي.جدير بالذكر أن مشروع "جمعيتى" يستهدف خلق فرص عمل للمواطنين، شريطة عدم عملهم فى القطاع الخاص أو فى الجهاز الإدارى للدولة وغير مؤمن عليهم، وأن يكون لدى الشخص الراغب فى فتح منفذ ضمن المشروع محل تجارى تمليك مرخص أو إيجار ولا تقل مساحته عن 30 مترًا، وأن يتراوح عمره ما بين 21 و45 عامًا.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب لمناقشة رؤية وخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومناقشة بيان وزير التموين والتجارة الداخلية الذى ألقاه أمام المجلس، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.واستمعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، إلى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بشأن رؤية وخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.