«صناعة الملابس»: نسعى لحل صعوبات مصانع القطاع مع التأمينات

قال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن الغرفة تسعى إلى حل المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع الملابس في مجال التأمينات بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، وفي مقدمتها الهىئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم الترتيب حاليا لعقد اجتماعات في أقرب وقت ممكن بين وفد من أصحاب المصانع أعضاء الغرفة مع المختصين والمسئوليين، فيما قامت الغرفة بحصر وتجميع تساؤلات واستفسارات أعضائها وإرسالها إلى الجهات المختصة، وننتظر عقد اللقاء للحصول على توضيحات وشرح لكيفية التعامل مع تلك الحالات الخاصة وتعميمها على الأعضاء، حيث يعمل بالقطاع ما يقرب من 2 مليون عامل، ويعد أحد أهم القطاعات في الاقتصاد القومي.وصرح محمد الصياد، عضو مجلس إدارة الغرفة، بأنه من أهم الاستفسارات التي تلقتها الغرفة تتعلق بالمدة الزمنية للزيادة السنوية في التأمينات، والتي تبلغ حاليا 15%؜ لأقرب 100 جنيه، متسائلا هل ستكون الزيادة مركبة بهذا الشكل وإلى متى؟، كما أن الزيادة السنوية في قانون العمل 7%؜ للأجور، فكيف تكون زياده التأمينات 15%؟، أيضا ما هو موقف المصانع التي لم تقدم استمارة 2 العام الماضي وتم دفع التأمينات على الحد الأدنى لظروف تفشي فيروس كورونا، والإجازات تطبيقا لقرارات الحكومة الاحترازية.وأضاف، أنه يوجد بالمصانع أعداد كبيرة من العاملين الذين تمت تسوية معاشهم أو يتاقضون معاش أخر ولم يجرم القانون السابق عملهم ولا يريدون التأمين عليهم أو ترك العمل، ونحن في حاجة إليهم، متسائلا ما حل هذه المشكلة؟، وطبقا للقانون يتم احتساب الأجر على متوسط أجر السنة السابقة، بحيث لا يقل عن الحد الأدني، فهل لو نقص الأجر نتيجة أي سبب يمكن تقليل الاأجر التأميني بحيث لا يقل عن الحد الأدنى، كما أن القانون أجاز 25%؜ بدلات غير خاضعة للتأمين رغم أن إفادة اتحاد الصناعات ومسؤولي التأمينات أنها 30%.؜تابع: "تساؤلات أخرى عن ترك الفتيات العمل للزواج أو خلافه بعد فترة، ويكون لهم مدة اشتراك، فهل يمكن أن ياخذوا معاش بعد فترة اشتراك معينة أم عند الوصول إلى سن معينة، وكذلك في قانون الخدمة المدنية، يمكن وجود معاش مبكر بشرط 20 سنة خدمة، ولكن المعاش أصبح عند سن الستين، فما موقف من يريد المعاش بعد سن الخمسين أسوة بالقانون المشار إليه".وقال عادل غانم، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن عددا كبيرا من أصحاب المصانع يتسائلون عن موعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون والذي يشمل كما كبيرا من التغييرات وتم سريانه اعتبارا من أول يناير 2020، ما تسبب في تضارب وخلافات داخل المصانع بين العمال والإدارة والخوف من تطبيق غرامات بأثر رجعي على أصحاب المصانع، كذلك تقليل نسبة مبلغ التأمين على الموظف والشركة لا يضاهي الزيادة عند احتساب التأمين على الأجر الشامل في القانون، بالإضافة إلى التامين مرة أخرى على أصحاب المعاش المبكر وفوق 60 عاما، ورفع الحد الأدنى والأقصى بهذا الشكل، وهو ما قد يسبب زيادة تكاليف الإنتاج على أصحاب المصانع، أيضا ما حقيقة رفع سن المعاش في مرحلة لاحقة إلى 65 سنة، والذي قد يتسبب في مشاكل اقتصادية واجتماعية، وما موقف العلاوة السنوية لعام 2021، وما النظام المتبع لها وكيف تستطيع المصانع عمل أي موازنة تقديرية وحساب التكاليف بدون تلك المعلومة.