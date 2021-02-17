برلمانية: وجود معارضة في مصر انطلاقة جديدة لصفحة الحريات

ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التنمية والحق في الرأي والمعارضة على أسس علمية، ويأتي ذلك خلال افتتاح المجمع الطبي بالإسماعيلية، مؤكدة أن المعارضة تصب بشكل كبير في تحسين أحوال المواطنين وحياتهم والمعيشية.وأوضحت عطوة، خلال بيان اليوم، أن حديث الرئيس عن المعارضة يُعتبر بداية انطلاق لصفحة جديدة من الحقوق والحريات وإعطاء مساحة للأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى الفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن اتباع موجة من الإفراجات وإطلاق سراح كثير من السجناء.وأضافت عضو مجلس النواب، أن لقاء رئيس مجلس الوزراء برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب وما انتهوا إليه من تنسيق وتفاهمات يعد سابقة وبادرة محترمة لها كل التقدير.