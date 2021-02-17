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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فرق الأزمات بالبحيرة ترفع آثار موجة الطقس السيىء

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:10 م
موجة الطقس السيىء
موجة الطقس السيىء
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار رفع درجة الاستعداد والتأهب وانتظام العمل على مدار الساعة بجميع المدن والمراكز، موجها بالدفع بأكثر من 150 طقم و1115 معدة تعمل منذ اكثر من 36 ساعة حتى الان لرفع التراكمات والتدخل لحل اى ازمة طارئة والتيسير على المواطنين.

وأشاد المحافظ بكافة الجهود التى تتم بأداء بطولى للاطقم والقيادات التى تعمل جنبًا إلى جنب مع أجهزة التدخل، مشيرًا أن جميع المعدات تعمل بكامل طاقتها وإستنفارها الكامل وفقًا لما هو معد مسبقًا.المتواجدة بصفة مستمرة بالشوارع مع استمرار اعمال مراجعة تشغيل كافة محطات الصرف بكامل كفاءتها ومتابعة مناسيب الترع والمصارف ومطابق وصفايات الامطار، وإستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء.

ويُهيب محافظ البحيرة بالمواطنين أثناء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة الإلتزام بمنازلهم إلا للضرورة القصوى وكذا الإلتزام بإتباع الإرشادات التي تم التنويه عنها والتأكيد عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ومنها:- تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية،و تجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك مع فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة مع التواصل السريع مع الجهات المختصة (الوحدة المحلية أو فرع شركة المياة والصرف الصحي) في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها.


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