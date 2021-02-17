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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حي حدائق القبة يراجع المخازن الحاوية للمواد الخطرة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:39 م
حي حدائق القبة
حي حدائق القبة
مصطفى عبدالله
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بدأت أحياء محافظة القاهرة تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الخاصة بمراجعة المخازن الحاوية للمواد الخطرة.

وقام حي حدائق القبة تحت إشراف اللواء وليد عبدالحميد رئيس الحي، بتشكيل لجنة مكونة من الدفاع المدني والقوى العاملة والصحة المهنية وإدارة شئون البيئة بالحي بالمرور على المنشأت التي تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة ومحطات الوقود ومصنع لقطع الغيار بشارع بورسعيد ومصر والسودان لمراجعة طفايات الحريق واشتراطات السلامة المهنية، وكيفية التخلص من المواد الخطرة وشهادة مطابقة الصرف الصحي ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وجارى المتابعة.

تأتي الأعمال تتفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وتعليمات الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة بأهمية مراجعة المخازن الحاوية للمواد الخطرة ومراجعة اشتراطات الحماية داخلها.

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