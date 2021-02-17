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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مد فترة تلقى طلبات أهالي النوبة بشأن التعويضات حتى 3 مارس

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:08 م
أهالي النوبة
أهالي النوبة
أسوان_إسراء توفيق
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أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن صدور قرار اللجنة الوطنية الخاصة بصرف تعويضات لأبناء النوبة بمد فترة تلقى الطلبات حتى 3 مارس.

جاء ذلك إستجابة لمطالب أهالى النوبة بمد فترة تقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة والتى بدأت فى 17 يناير الماضى.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لأبناء النوبة من أجل إنهاء الإجراءات وإستكمال المستندات والأوراق المطلوبة بإجمالى 5329 مستحقًا وذلك من إجمالى 11 ألف و500 مستحق حيث تقدم فى المرحلة الأولى 6171 مستحق.

وأوضح أنه تم تخصيص 16 لجنة لتلقى الطلبات يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، مشيرًا إلى أن اللجان تشمل 4 لجان بمركز ومدينة أسوان تضم مقرات الوحدة المحلية وأحياء غرب وشرق وجنوب لتلقى طلبات التقنين فى تملك الأراضى المقام عليها المساكن لمتضررى أنشاء وتعلية خزان أسوان، بجانب لجنة بمقر أدارة الأملاك الخاصة بالمحمودية لتعويضات حق الأنتفاع فى الجزر، بالإضافة إلى تخصيص 10 لجان بقرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشه مخصصة لتعويضات المساكن لمتضررى أنشاء السد العالى، فضلًا عن لجنة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو لتلقى طلبات تعويضات الأراضى الزراعية.

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