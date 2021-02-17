«الوزراء» يوافق على قرارين لرئيس الجمهورية.. تعرف عليهما

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ من حيث المبدأ ـ على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 9.9 فدان، ناحية طريق بلبيس ـ القاهرة الصحراوي، بمحافظة الشرقية، من نشاط الاستصلاح والاستزراع، لإقامة منطقة خدمات لوجستية، بعد سداد مستحقات الدولة التي تقدرها اللجان المختصة عن تغيير الغرض.ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ المشروع القومي لإنشاء مناطق تجارية ولوجستية، ومخازن استراتيجية عملاقة، بهدف زيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية، والحفاظ على جودة تلك السلع، وتحقيق استقرار الأسعار.كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص مساحة 163.78 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة دمياط، لصالح هيئة ميناء دمياط، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية.ووافق المجلس أيضًا على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 9-2-2021، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 51 مشروعًا، بحيث تكون الجهات الطالبة هى المسئولة عن مناسبة الأسعار.