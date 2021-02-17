غدًا.. إعلان تفاصيل حصول المستشفيات على الاعتماد الدولي من ISQUA

تعقد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل، مؤتمرا صحفيا الخميس القادم، لإعلان تفاصيل حصول مصر على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA حيث يتم عرض الشهادة الرسمية التي حصلت عليها الهيئة، بحضور الدكتور بيتر لاكمان المدير التنفيذي للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA.ويناقش المؤتمر أهمية الحصول على الاعتماد الدولي كخطوة رئيسية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن وتوكيد جودة مخرجات النظام الصحي في مصر على المستويين المحلي والدولي من خلال التوافق مع المواصفات القياسية الدولية وذلك تحقيقا للهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠ وهو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته النهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة والإنصاف.و(الإسكوا) هي منظمة مستقلة غير هادفة للربح تأسست منذ أكثر من ٣٠ عامًا.. وتعمل بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية من خلال شبكة أعضاء وجهات اتصال تمتد في أكثر من ٧٠ دولة على مستوى ٦ قارات حيث تكرس جهودها لتعزيز جودة الرعاية الصحية على مستوى العالم من خلال ارساء قواعد إرشادية يُحتكم إليها لتوجيه مقدمي الرعاية الصحية والباحثين الصحيين لتحقيق التميز.يذكر أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، هي إحدى الهيئات الثلاث المنشأة بموجب القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتأمين الصحي الشامل والتي تخضع للإشراف العام للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي الجهة المنوطة بإصدار المعايير التي بتطبيقها تضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطن المصري طبقًا لمعايير الجودة والسلامة والتي تهدف إلى ضبط القطاع الصحي والرقابة على أداء الخدمات الصحية.