رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. إعلان تفاصيل حصول المستشفيات على الاعتماد الدولي من ISQUA

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:07 م
الدكتور أشرف إسماعيل
الدكتور أشرف إسماعيل
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
تعقد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل، مؤتمرا صحفيا الخميس القادم، لإعلان تفاصيل حصول مصر على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA حيث يتم عرض الشهادة الرسمية التي حصلت عليها الهيئة، بحضور الدكتور بيتر لاكمان المدير التنفيذي للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA.

ويناقش المؤتمر أهمية الحصول على الاعتماد الدولي كخطوة رئيسية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن وتوكيد جودة مخرجات النظام الصحي في مصر على المستويين المحلي والدولي من خلال التوافق مع المواصفات القياسية الدولية وذلك تحقيقا للهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠ وهو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته النهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة والإنصاف.

و(الإسكوا) هي منظمة مستقلة غير هادفة للربح تأسست منذ أكثر من ٣٠ عامًا.. وتعمل بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية من خلال شبكة أعضاء وجهات اتصال تمتد في أكثر من ٧٠ دولة على مستوى ٦ قارات حيث تكرس جهودها لتعزيز جودة الرعاية الصحية على مستوى العالم من خلال ارساء قواعد إرشادية يُحتكم إليها لتوجيه مقدمي الرعاية الصحية والباحثين الصحيين لتحقيق التميز.

يذكر أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، هي إحدى الهيئات الثلاث المنشأة بموجب القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتأمين الصحي الشامل والتي تخضع للإشراف العام للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي الجهة المنوطة بإصدار المعايير التي بتطبيقها تضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطن المصري طبقًا لمعايير الجودة والسلامة والتي تهدف إلى ضبط القطاع الصحي والرقابة على أداء الخدمات الصحية.

موضوعات متعلقة

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

التحريات: عمرو أديب اصطدم بـ سيارة نقل وكان بمفرده

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 17-2-2021

الصور

image description

نفوق بقرة وسقوط سطح بسبب الطقس السيئ فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى ساحل سليم المركزي

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

الأكثر قراءة

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم إعانات كورونا

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

زلزالان يضربان إقليم بابوا فى إندونيسيا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
المزيد

الثقافة

هشام الخشن كاتب الأسبوع في «المصرية اللبنانية»

وزيرة الثقافة تطلق الاحتفالات بمئوية ثروت عكاشة من الأوبرا

«السيميائية في روايات محمد جبريل».. دكتوراة بجامعة الأزهر

«قصة صورة».. نجيب محفوظ يشاهد التليفزيون مبتسمًا