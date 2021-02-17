رئيس مطوبس: تغيير أعمدة الإنارة المتهالكة (صور)

قال جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، إنه يتم إصلاح أعمدة الإنارة المتهالكة، مناشدا المواطنين بتوخى الحذر منها، لعدم تعرضهم لخطر الصعق خاصة مع هطول الأمطار وشدة الرياح.وأضاف رئيس مطوبس، فى تصريحات خاصة للدستور، أن تغيير الأعمدة المتهالكة في كافة القري التابعة للمركز علي رأس أولويات مبادرة " حياة كريمة" والتي بدأت في تطوير تلك القري ولا سيما القطاع الخدمي، مؤكدا أن الوضع سيختلف تماما خلال الفترة المقبلة وسيشعر أهالي القري بالتحسن في الخدمات والبنية التحتية.وناشد المواطنين بالإبلاغ الفوري عبر الأرقام التي خصصتها الوحدة المحلية عن أي أخطار تخص أعمدة الكهرباء وخاصة في فصل الشتاء، لحين إحلالها وتجديدها ضمن المبادرة الرئاسية.اصطفت المعدات المشاركة لتطوير 18 قرية و187 تابع بمركز مطوبس، فى إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية.