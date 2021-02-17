أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا فى التشيك

سجلت وزارة الصحة التشيكية، 12 ألفا و486 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو "براغ الدولي"، اليوم الأربعاء - أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بلغ 6 آلاف و171 شخصا، بينهم 1196 شخصا حالتهم حرجة ويتلقون العلاج بوحدات الرعاية المركزة.وانخفض مؤشر المخاطر لـ "كوفيد-19" في جمهورية التشيك بشكل طفيف ليستقر عن 72 من أصل 100 نقطة.