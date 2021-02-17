محافظ مطروح: استمرار عمل غرفة العمليات لتلقى شكاوى الطقس السيئ

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة التنفيذية من رؤساء المدن وفرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي واصلت جهودها على مدار اليوم ومساء ليلة أمس في سحب تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي وداخل المدن بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين.وأكد المحافظ أن كل قطاعات المحافظة على أعلى درجة من الاستعداد حتى انتهاء موجة الطقس السيئ وعودة الأمور لطبيعتها. مشيرًا إلى أن هناك تواصل بين غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات مجلس الوزراء وزارة التنمية المحلية للتعامل مع أي مستجدات ناتجة عن ظروف الطقس غير المستقر.وكان محافظ مطروح قد أصدر توجيهاته إلى رؤساء المدن والمراكز الثمانية باستمرار رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة. مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية ورفع درجة الاستعداد القصوى، والدفع بسيارات شفط المياه لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور والتيسير على المواطنين.