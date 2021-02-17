500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بني سويف لبدء الفصل الدراسي الثاني

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، قرارًا بصرف مكافأة 500 جنيه لجميع العاملين الثابتين والمؤقتين بجميع كليات ووحدات الجامعة، وذلك بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني.وأوضح رئيس الجامعة أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، ولإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.