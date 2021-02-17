نائب يعلن اعتماد 405 ملايين جنيه لمستشفى الشهداء بالمنوفية

أعلن النائب علاء جعفر، عضو مجلس النواب عن دائرة الشهداء وتلا بمحافظة المنوفية، عن اعتماد مبلغ 405 ملايين جنيه من وزارة الصحة لإعادة بناء الجناح الرئيسي لمستشفى الشهداء المركزي، وأن التنفيذ حسب تأكيدات الوزارة خلال الأشهر القادمة، بعد عناء طال لسنوات لأهالي المركز.وكان عضو مجلس النواب عن دائرة الشهداء وتلا، قد تقدم في وقت سابق بطلب لوزيرة الصحة والسكان، بشأن نقل محرقة كفر عشما لما يعانيه أهالي القرية من انبعاث الروائح والأدخنة، مطالبًا بنقلها خارج الكتلة السكنية.وأكد عضو مجلس النواب لـ"الدستور"، موافقة بيت الزكاة والصدقات، التابع لمشيخة الأزهر، على دعم توريد تانك اكسجين لمستشفى الشهداء المركزي، مقترن بإعادة بناء المستشفى، لخدمة المرضى ولتوفير كميات الأكسجين اللازمة للحضانات والعناية المركزة في ظل الأزمات التي تعرض لها المستشفى مع جائحة كورونا.