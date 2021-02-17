مقتل وإصابة 5 من الشرطة الأفغانية بانفجار قنبلة بـ«هيرات»

أعلن مسؤولون محليون في أفغانستان، مقتل إثنين من رجال الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين جراء انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق وقت مرور العربة التي كانت تقلهم بإقليم "هيرات" غرب البلاد.وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الأربعاء - أنه لم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن، بما في ذلك حركة "طالبان".