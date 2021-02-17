كشف مخطط إخواني لزعزعة استقرار وأمن الهند

كشف موقع «goachronicle» الهندي، عن مخططات منظمة «كير» ذراع الإخوان في الولايات المتحدة الأمريكية، لضرب استقرار وأمن الهند، وذلك بالتعاون مع المروجين للفوضى.وتابع الموقع «الفوضى الأخيرة التي تشهدها الهند منذ عام 2019، مرتبطة بالمنظمات المتطرفة وتحديدا منظمة كير».ووفقا للموقع فإن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) جنبًا إلى جنب مع الدائرة الإسلامية لأمريكا الشمالية (ICNA)، يهجمان الحكومة الهندية بنشر أكاذيب عن الصراع في كشمير.واردف الموقع أن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير" يتلقى معظم تمويله من تركيا، لاسيما فقد عارضت تركيا قرار الحكومة الهندية، بإلغاء المادة 370 وألقت بثقلها لدعم باكستان في هذه القضية.من المعروف أن نهاد عوض المؤسس المشارك لمنظمة كير المرتبطة بالإخوان، تربطه صداقة وثيقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني.