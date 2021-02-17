«الجمعيات الأهلية»: توعية 4 ملايين سيدة بخطورة الزياة السكانية

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه جار زيادة عدد العيادات الأهلية، ضمن مشروع «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية، إلى أكثر من 400 عيادة جديدة على مستوي الجمهورية، في ظل التوجيهات الرئاسية، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على زيادة خدمات تنظيم الأسرة في المناطق الأكثر احتياجا فى القرى والمحافظات.وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، في تصريحات صحفية، أنه يتم عمل لقاءات توعويه على مستوي الجمهورية للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، لافتا إلى أنه قدم طلب للبرلمان لمناقشة القضية السكانية، موضحا أنه سيتم عمل لقاءات وندوات لتغيير المفاهيم نحو تبني نمو الأسرة الصغيرة والعمل علي رفع شأن قضية خفض معدل النمو السكاني.ولفت إلى أنه سيتم زيادة عدد الجمعيات الأهلية، للمشاركة في القوافل الصحية بالمحافظات المستهدفة، وتنفيذ الحملات التوعوية، ما يساعد في التوعية بخطورة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أنه مستهدف توعية 4 ملايين سيدة في سن الإنجاب.وأكد أن جميع وسائل تنظيم الأسرة سيتم إتاحتها بالمجان، لافتا إلى أن معدل النمو السكاني 2.5، وسيتم التركيز على الصعيد والمناطق الأعلى خصوبة في الوجه البحري، وجميع المحافظات بشكل عام.وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الخطة الاستراتيجية لتنظيم الزيادة السكانية، سيكون لها عدة مكونات صحية واجتماعية وتوعوية واقتصادية، لافتا إلى أنه في الجانب الصحي سيتم زيادة الخدمات الملبية، مثل إتاحة وسائل تنظيم الأسرة مجانا، في جميع المحافظات خاصة في الوجه القبلي والريف الذي يشهد أعلى معدلات نمو سكاني.