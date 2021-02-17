بالصور .. عاصفة ثلجية نادرة تجتاح إسرائيل

بدأ تساقطت الثلوج والعواصف والأمطار تضرب شمال إسرائيل الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث تدخل إسرائيل في طقس شتوي قاس يُتوقع أن يستمر حتى نهاية الأسبوع، في حدث نادر يحدث كل قرن.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الثلوج الأولى بدأت تتساقط فى بلدة مجدل شمس شمال إسرائيل في منتصف الليل، ومن المتوقع سقوط ثلوج خفيفة ونادرة في القدس بعد الظهر.ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج في منطقة الجولان في الشمال إلى 30 سم، بينما من المحتمل أن يصل ارتفاعه في مناطق أخرى في الشمال إلى 10 سم. وهناك بعض المخاوف من حدوث فيضانات في المناطق الساحلية والصحراوية، ومن المتوقع حدوث عواصف رملية وتكوّن الضباب في الجنوب.وقال خبراء الأرصاد الجوية إن هناك احتمالا لسقوط ثلوج خفيفة في شمال النقب، ولهبوب رياح في بعض المناطق والتي قد تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة، ولحدوث فيضانات في صحراء يهودا وحول البحر الميت.، كما ألغي التعليم في بعض المدارس في منطقتي الجولان وصفد في الشمال بسبب الثلوج.من المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة في القدس يوم الأربعاء بين 1-5 درجة مئوية، وفي تل أبيب بين 9-12 درجة مئوية، ويُتوقع أن يكون الطقس الأبرد في متسبيه رمون بالجنوب حيث ستصل درجات الحرارة إلى صفر درجة مئوية.بحسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية، سوف يستمر هطول الأمطار الغزيرة المتقطعة بين شمال إسرائيل وشمالي منطقة النقب يومي الخميس والجمعة، مع مخاوف من حدوث فيضانات في بعض المناطق الصحراوية.في عام 2013، تسببت عاصفة ثلجية كبيرة في انقطاع التيار الكهربائي في العديد من الأحياء بعد أن غطيت المدينة بما يصل إلى 30 سم من الثلج. ضربت تلك العاصفة نفسها على ارتفاعات أعلى في جنوب المدينة حيث وصل ارتفاع الثلوج إلى 90 سم، فيما اعتبر حدثاً يحدث مرة واحدة في القرن.