لافروف يبحث مع نظيره الأذربيجاني تنفيذ اتفاقات كاراباخ

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف، هاتفيًا، تنفيذ الاتفاقات حول كاراباخ، التي توصل إليها قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا.وناقش الوزيران - في بيان للخارجية الروسية، وأوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء - سير تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا بموسكو في 11 يناير 2021، بالإضافة إلى عدد من القضايا المطروحة في جدول الأعمال الثنائي والدولي.