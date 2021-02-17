لافروف يبحث مع نظيره الأذربيجاني تنفيذ اتفاقات كاراباخ
الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:58 م
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف، هاتفيًا، تنفيذ الاتفاقات حول كاراباخ، التي توصل إليها قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا.
وناقش الوزيران - في بيان للخارجية الروسية، وأوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء - سير تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا بموسكو في 11 يناير 2021، بالإضافة إلى عدد من القضايا المطروحة في جدول الأعمال الثنائي والدولي.
وناقش الوزيران - في بيان للخارجية الروسية، وأوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء - سير تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا بموسكو في 11 يناير 2021، بالإضافة إلى عدد من القضايا المطروحة في جدول الأعمال الثنائي والدولي.