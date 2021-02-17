مداهمة مركز طبي لبيع وصفات الأعشاب بالشرقية.. وضبط 3000 مخالفة

أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزاره الصحة بالشرقية، شن إدارتي التفتيش الصيدلي والعلاج الحر بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي الإدارة الصحية بالزقازيق وإدارة الرقابة التموينية، حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الصحية الخاصة بمركز ومدينة الزقازيق، تم خلالها مداهمة أحد مراكز بيع وتداول الوصفات والأعشاب الطبية يعمل بدون ترخيص، وضبط ما يقارب من 3000 مخالفة دوائية لأصناف غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وبدون فواتير، وفي مكان غير مرخص له ببيع وتجارة الأدوية.وقال مسعود، إن الحملة التفتيشية قامت بمداهمة مجمع عيادات غير مرخص تابع لمركز الأعشاب، وتم تحريز 44 سرنجة، منها معدة للحقن تحتوي على مواد مجهولة المصدر، وغير معروف تركيبها، وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر إدارة منشأة طبية بدون ترخيص، كما تم تحرير محاضر بوجود أدوية مجهولة المصدر في مكان غير مرخص وغير مسموح له ببيع وتجارة الأدوية بقسم الشرطة بالزقازيق.