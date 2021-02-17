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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أمواج البحر تتخطى سور كورنيش الإسكندرية.. و6 تحذيرات من المحافظة للسكان

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:55 م
طقس الإسكندرية
طقس الإسكندرية
شيماء حمودة
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تواصل هطول الأمطار على معظم أنحاء محافظة الإسكندرية منذ أمس وحتى اليوم، مصحوبة بسرعة شديدة في الرياح وانخفاض كبير في درجات الحرارة وصل لحد الصقيع وارتفاع أمواج البحر لتخرج لطريق كورنيش الإسكندرية.

وبسبب الرياح الشديدة شهد كورنيش عروس البحر المتوسط سقوط عديد من اللوحات والأخشاب والحواجز المرورية بسبب الطقس السيئ والرياح الشديدة.

ففي منطقة ميامي سقطت لوحة إعلانية وعموديّ إنارة، صباح اليوم الأربعاء، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية، وتسببت موجة الطقس السيئ بنطاق المنتزه ثان، في سقوط عمودي إنارة بطريق الكورنيش بمنطقة العصافرة بحري، ورصد عامود إنارة ثالث آيل للسقوط، كما تم إزالة اللوحات الإعلانية المعدنية الآيلة للسقوط بطريق الكورنيش وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات.

ولليوم الثاني على التوالي شهدت محافظة الإسكندرية موحة الطقس السيئ التي تسببت بالأمس في سقوط أجزاء من 3 عقارات، وذلك دون حدوث إصابات.

وأهابت محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين توخي الحذر ‏وااتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم، بتقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

وانتشرت سيارات الصرف الصحي على البؤر الساخنة على معظم أنحاء المحافظة، ليجري اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة بداية من صباح اليوم، للمرور على جميع التمركزات، تزامنا مع تساقط الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة.

وجرى تمشيط طريق الكورنيش، والمرور على النقاط الساخنة بمنطقة المنتزه أول بداية من فندق الوردة المنتزة، ومصباته وكذلك كوبري المندرة، ولم يظهر أي تجمع لمياه الأمطار أسفل كوبري "المندرة" مع تمشيط سيارات الطوارئ لمنطقة المعمورة السياحي.

كما تم المرور على منطقة شرق بأهم النقاط الساخنة بشارع محمد نجيب جمال عبد الناصر، وشارع الإقبال، ومنطقة مظلوم والفنون الجميلة، ولم يظهر أي تجمع لمياه الأمطار مع تواجد سيارات التمركزات والبدالات، فضلًا عن متابعة طريق الكورنيش بداية من مكتبة الإسكندرية ومنطقة الجمرك المنشية وحتى قلعة قايتباي لم يتم توثيق أي تجمع للمياه.

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