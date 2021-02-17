8694 إصابة جديدة و279 وفاة بكورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، تسجيل 8694 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و605 آلاف و372 حالة.وأوضحت الوزارة - حسبما ذكر (راديو بولندا) اليوم الأربعاء - أنه تم تسجيل 279 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 41 ألفًا و308 حالات.وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونًا و354 ألفًا و598 شخصًا، وذلك بعدما تعافى 2155 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.