استمرار سوء الأحوال الجوية بعدة محافظات لليوم الثاني على التوالي

استمرت حالة من عدم استقرار الحالة الجوية اليوم الأربعاء، بعدد من محافظات الجمهورية لليوم الثاني على التوالي، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة وأمطارًا غزيرة ورعدية، ومن المتوقع أن تستمر موجة الطقس السيئ حتى الجمعة المقبلة وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.ففي دمياط، تعرضت المحافظة لليوم الثاني على التوالي لأمطار شديدة ولعواصف رعدية أثرت على حركة المواطنين والمواصلات الداخلية والخارجية وعلى الأسواق، وتواصل سيارات شفط المياه عملها على مدار اليوم لشفط الأمطار المتساقطة بغزارة من الميادين والشوارع الرئيسية.وقالت المحافظ الدكتورة منال عوض: "إنه تم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار وذلك فور تعرض المحافظة لموجة من سوء الأحوال الجوية التي بدأت أمس؛ لتيسير الحركة المرورية والحد من الآثار الناجمة عن حالة الطقس".ووجهت باستمرار تنفيذ هذه الأعمال ورفع درجة الاستعداد القصوى والتواجد الميداني على مدار الساعة، وانتشار المعدات والأطقم الفنية بكافة الشوارع والميادين لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة ورفع تجمعات المياه أولًا بأول.. مشيرة إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار الساعة لمتابعة تطورات الوضع، للتنسيق مع كافة الجهات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.وعلى صعيد متصل، تم إغلاق بوغاز الصيد في مدينة عزبة البرج خوفًا من تعرض سفن الصيد للغرق داخل البوغاز أو داخل البحر المتوسط بسبب شدة الرياح وارتفاع الموجِ، وقال رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج حسام خليل: "إن سوء الحالة الجوية أثرت على سوق الأسماك بسبب عدم خروج السفن للصيد".وفي الغربية، شهدت المحافظة حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية حيث هطلت أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة على معظم الأنحاء مصحوبة ببرودة، مما أدى إلى تراكم مياه الأمطار بالشوارع والميادين.ووجه المحافظ الدكتور طارق رحمي رؤساء المدن والأحياء بضرورة شفط مياه الأمطار الراكدة من خلال أجهزة النظافة والتجميل، مؤكدًا ضرورة تكثيف تواجد سيارات الإسعاف على الطرق السريعة تحسبًا لوقوع أي حوادث.وفي الدقهلية، أعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ القصوى بمختلف المرافق الخدمية والأساسية من مستشفيات وإسعاف وحماية مدنية، ورفعت شركة الكهرباء ومياه الشرب حالة الطوارئ لمواجهة أية أحداث طارئة بعد تعرض مراكز ومدن المحافظة لرياح شديدة وموجة من الطقس السيئ غير المستقر.وأطلقت إدارة المرور بالمحافظة تحذيراتها للسائقين على مختلف الطرق السريعة بتوخي الحذر وتخفيض السرعة وإتباع إرشادات المرور حفاظًا على أرواحهم وأرواح المواطنين.ووجه المحافظ الدكتور أيمن مختار رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الكهرباء، بتفعيل عمل غرف العمليات الفرعية بالقرى والمراكز والمدن والأحياء والقرى والربط المستمر والتفاعل الفوري بالإبلاغ لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وسرعة التجاوب الفوري مع أي بلاغات.وناشد المواطنين بعدم الاقتراب من أي مصدر من مصادر الكهرباء (أعمدة الكهرباء والإنارة العامة) المتواجدة بالشوارع والحدائق والنوادي والمناطق المتضررة من سوء الأحوال الجوية خاصة الموجودة بالقرب من أي تجمعات للمياه.