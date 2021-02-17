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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج يفتتح وحدة تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية بـ6 ملايين جنيه

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:53 م
وحدة تفتيت الحصوات
وحدة تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، يرافقه نائبه أحمد سامي القاضي، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم، وحدة تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية بمستشفى سوهاج الجامعي، بتكلفة 6 ملايين جنيه.

وتفقد محافظ سوهاج ومرافقيه الوحدة واستمع إلى شرح مفصل من رئيس القسم، حيث تتكون من غرفة عمليات تحتوي على الجهاز الخاص بتفتيت الحصوات بالموجات التصادمية موديل " كومباكت سيجما" ألماني الصنع، بالإضافة إلى غرفة الإفاقة، وغرفة الأطباء.

وأكد الفقي أن الوحدة تعد إضافة قوية للمنظومة الطبية بالمحافظة لخدمة المواطنين بسوهاج والمحافظات المجاورة، مشيدا بدور الجامعة في خدمة المجتمع في كافة المجالات وخاصة المجال الطبي.

ومن جهته، أشار الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، أن الوحدة تستهدف إجراء عمليات تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية دون اللجوء للجراحة لعدد من 700 إلى 1000 مريض سنويا، بالإضافة إلى تقديم التدريبات والخبرات العملية والتعليمية لطلاب الماجستير والدكتوراه بالجامعة.
وحدة تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية
وحدة تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية

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