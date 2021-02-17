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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لليوم الثاني.. رياح مثيرة للأتربة تضرب الوادي الجديد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:53 م
رياح مثيرة للأتربة
رياح مثيرة للأتربة
محمد مهدي
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شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، نشاط رياح مثيرة للأتربة وظهور سحب كثيفة غطت سماء المحافظة مع انخفاض مستوى الرؤية بشكل طفيف، وإنخفاض درجات الحرارة، كما شهدت منطقة شرق العوينات موجة من الطقس البارد ونشاطًا للرياح محملة بالأتربة بسبب التقلبات الجوية المفاجئة.

فيما أعلنت المحافظة اليوم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ الذي تشهده محافظات مصر خلال الساعات المقبلة، وكثف رجال الوحدات المحلية كافة الاستعدادات لمواجهة الطقس السيئ بجميع إمكانباتهم وسياراتهم حيث تم تفعيل غرفة عمليات رئيسية بكل مركز مرتبطة بجميع الوحدات المحلية القروية لتبليغ حال وجود أي تغيرات مناخية في المراكز الخمس، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة.

ورفعت مديرية الصحة وإدارة الحماية المدنية من درجة الاستعداد القصوى تحسبا لوقوع أية حوادث أو طوارئ، وتزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها بعض محافظات مصر اليوم.

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