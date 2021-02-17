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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرياضة: فخورون بأن يكون برلمان الشباب النواة لإفراز النواب الحاليين

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:53 م
أشرف صبحي
أشرف صبحي
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التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عددًا من أعضاء برلمان الشباب من محافظات"شمال سيناء، الإسكندرية، أسيوط، دمياط"، ضمن رابع اللقاءات الستة لأعضاء برلمان الشباب بمحافظات الجمهورية خلال شهري فبراير ومارس 2021، والتي تعقدها الوزارة بمركز التعليم المدني بالجزيرة تحت شعار " كن قياديًا.. كن مؤثرًا"، مع الفائزين في انتخابات برلمان الشباب التي أجرتها وزارة الشباب والرياضة إلكتروني.

وقال الدكتور أشرف صبحي:"إن برلمان الشباب هو امتداد لنوع آخر من البرلمان وهو برلمان الطلائع، فأنتم على قدر كبير من الوعي والتثقيف مما يدعم قيم الولاء والانتماء لديكم، ونعكف على تطوير البرلمان بصورة مستمرة، فالقيادة السياسية تركز على أهمية إعادة الثقة المتبادلة بين الشباب والدولة، فعلاقتنا بالشباب علاقة تفاعلية بالتدريب والتأهيل".

وأشار"صبحي" إلى أن وزارة الشباب والرياضة تقدم برامج متعددة تختص بالتثقيف وغرس مبادئ التطوع والتدريب والتوعية السياسية المركزة منذ 2003، مقدما الشكر لمن وضع البذرة الأولى لبرلماني الشباب والطلائع.

وكشف وزير الشباب والرياضة أنه جار الإعداد لتفعيل الغرفة البرلمانية الثانية، وهي مجلس الشيوخ من خلال إشراك أعضاء برلمان الشباب من هم فوق سن ٢٥ عاما، معربا عن فخره بأن هناك نواب شباب في المجلس الحالي خريجي برلمان الشباب.

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