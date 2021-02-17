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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«صبحي»: القيادة السياسية تولي الرياضة اهتماما كبيرا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:51 م
أشرف صبحي
أشرف صبحي
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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالرياضة وتصفها بالأمن القومي، ونوهت في أكثر من مناسبة على أهمية ممارسة الرياضة والاعتناء بالجانب البدني للشباب وتطوير القدرات الذهنية والنمو الجسدي والاهتمام بوجود الرياضة في مختلف المدارس والجامعات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة، مع رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة مجدي أبو فريخة، والدكتورة إيمان حسن نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، لبحث آليات نشر كرة السلة بالمدارس.

وأعرب صبحي عن تطلعه لنشر الألعاب الرياضية داخل المدارس من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتخريج أجيال جديدة تمارس الرياضة بكافة أشكالها، وتؤكد دور وزارة الشباب والرياضة في نشر الثقافة الرياضية بالمدارس.

يذكر أن اللقاء عقد بحضور الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، محمد الكردي والدكتور عبدالأول محمد مساعد ومعاون الوزير للأداء الرياضي، الدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، ومحمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية واللجان الرياضية بالوزارة.

وكان وزير الشباب والرياضة قد التقى بالمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، لبحث آليات نشر لعبة كرة اليد بالمدارس.

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